Diego Boneta agradecido por interpretar a "El Sol"

El éxito internacional de Luis Miguel La Serie le ha cambiado la vida por completo a Diego Boneta.

Sin embargo, si el actor no llega a canalizar bien ese impacto mediático y las expectativas del público, podría terminar siendo una maldición, pues la etiqueta de interpretar a "El Sol" lo seguirá toda su carrera.

"Ahorita estoy más feliz y enfocado en lo que se ha convertido la serie. Ese punto (el encasillamiento) lo tengo muy presente y creo que pasa cuando hay proyectos muy exitosos", señaló Boneta ayer, en entrevista.

"Creo que el actor debe ser muy consciente de ese impacto. Yo lo estoy, y por eso ahorita estoy filmando un proyecto que no tiene absolutamente nada que ver con Luis Miguel".

Se trata del relanzamiento de la saga Terminator, la cual filma actualmente en locaciones de España y que coloca al actor mexicano en el centro de una de las franquicias hollywoodenses más taquilleras de la historia.

"Gracias a la serie y a Terminator me han salido otros proyectos y pláticas con otros directores. Estoy muy interesado en hacer proyectos donde pueda demostrar que puedo hacer cosas distintas.

"Estoy en un momento muy importante de mi toma de decisiones. Quisiera que el éxito masivo de la serie termine siendo una ventaja y no una desventaja", reflexionó, vía telefónica desde un café madrileño.

"Ahorita estoy en un momento muy emotivo, pues jamás imaginé que la serie se convertiría en el gran éxito que es. Tengo un sentimiento de agradecimiento enorme con la vida".

Mañana será estrenado en Netflix, a las 21:00 horas, el episodio "No Me Puedes Dejar Así", que marca el final de la primera temporada de Luis Miguel La Serie, el trabajo más importante hasta ahora en la carrera de Boneta.

"Este proyecto realmente es algo que me cambió la vida, y no lo digo en el aspecto laboral, sino también como artista, como actor, como cantante y como persona. El éxito de la serie es algo que nadie imaginó".

Y aunque no quiso dar detalles de la trama, el histrión, de 27 años, aseguró que el cierre de la historia estará cargado de emoción, suspenso y mucha expectación, con la idea de que la gente pida más temporadas.

En lo que se producen nuevos capítulos del show, Boneta aseguró que tiene ganas de explorar su faceta musical, aunque descarta que vaya a estar relacionada con el intérprete de "La Incondicional".

"Si llego a hacer algo me gustaría que fuera disruptivo y bien diferente. Sé que hay público a quien le gustaría verme cantar temas de Luis Miguel, eso es un honor y no lo descarto, pero no lo sé aún".