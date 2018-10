Diego Armando Maradona alza la mano para dirigir al "Tri"

Diego Armando Maradona, actual Director Técnico de Dorados de Sinaloa, alzó la mano para dirigir a la Selección Mexicana,"Me gustaría dirigir a la selección mexicana, pero también es cierto que Almeyda y Mohamed podrían ser tranquilamente el DT del Tri", señaló.

Consideró que el "Pelado", que recién fue anunciado como técnico del San José Earthquakes en la MLS no se hizo cargo del conjunto mexicano por situaciones extra cancha.

"Lo de Almeyda no es deportivo, no es futbolístico, es político, porque si no ya sería director técnico de México", subrayó.

Pese a que consideró que Gerardo Martino es un gran estratega, consideró que sería mejor que se mantuviera en la MLS con Atlanta United, "allá déjenlo", manifestó a la cadena Foxsports.