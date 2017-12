Dictaminan regular grúas en la Ley de Transporte

Cd. Victoria, Tam.- En reunión de las Comisiones de Estudios Legislativos y de Comunicaciones y Transportes, se dictaminó a favor la Iniciativa que reforma la Ley de Transporte en el Estado, promovida por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, la cual establece las bases de regulación tarifaria de los servicios auxiliares de arrastre o traslado, salvamento, guarda o custodia y depósito de vehículos.

La diputada Brenda Georgina Cárdenas Thomae, expuso los temas centrales, materia de la Iniciativa, destacando en el análisis realizado, que una de las quejas más recurrentes de los usuarios de los servicios auxiliares, es que no se respetan sus derechos como consumidores y menos sus garantías como usuarios de este servicio.

Mencionó que con esta acción legislativa se protege el interés del usuario, otorgándole legalidad y certeza jurídica a los actos que para tal efecto realiza la autoridad responsable en materia de transporte.

La Iniciativa refiere que cuando acontece un accidente o se genera una infracción, la autoridad -municipal, estatal o federal- comúnmente, llama a discreción un servicio de grúa que usualmente es particular, dicho servicio lleva al automotor al corralón particular de su preferencia, y es ahí cuando el dueño del vehículo, responsable o no del accidente, queda a merced del concesionario del depósito vehicular.

También señala el documento actualmente, no existe claridad en cuanto a las tarifas que serán cobradas por el servicio de arrastre o de depósito y estos no están debidamente regulados, por ello la necesidad de efectuar las reformas planteadas.

Los diputados Alejandro Etienne Llano y Jesús Ma. Moreno Ibarra, precisaron darán su respaldo para sacarla adelante esta propuesta en el Pleno del Congreso de Tamaulipas.