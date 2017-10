Dice Vergara que Almeyda se queda en Chivas

Ahora por la vía que hoy en día, ya utilizan muchos personajes públicos: las redes sociales, esta tarde el dueño del Guadalajara, Jorge Vergara, garantizó la estancia de Matías Almeyda al frente de su equipo.



"Unidos, jugadores, cuerpo técnico y directiva, ponemos la espalda comprometidos con Chivas y su afición ¡Hay @peladoalmeyda para rato!", escribió esta tarde el empresario en su cuenta oficial de twitter.



Aunque en el mensaje no precisa por cuanto tiempo es ese "rato", el dueño de las Chivas buscó apagar cualquier rumor sobre alguna eventual salida del estratega argentino al finalizar el actual torneo

.

Almeyda tiene contrato con el chiverío por cuatro años más, pero no se descarta que en junio del 2018 busque salir del equipo si su agente logra conseguir una propuesta para dirigir en Europa o a alguna Selección Nacional.



Al perder el Clásico Nacional ante el América la noche del miércoles, las Chivas ligaron su tercera derrota consecutiva y volvieron al sótano general con sólo 9 puntos en 13 partidos.



Después del título de Liga conseguido en mayo, Vergara se comprometió otra vez con Almeyda a no volver a hacer declaraciones en torno al equipo durante el actual Apertura 2017.



Sin embargo, el empresario prometió que romperá el silencio una vez que termine la Liguilla del actual certamen en la Liga MX.