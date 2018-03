“Dicen que los mayores estamos de moda”; Helen Mirren

Cuando uno mira a Helen Mirren queda claro que el humor es el mejor antídoto para la edad. Eso, y tal vez, un trago de tequila, como el que calentó su ánimo y el de otras muchas estrellas en la alfombra roja de los Oscar. Por allí pasaron muchas actrices, pero las que más dieron de qué hablar fueron las de más edad: la elegancia de Jane Fonda (80 años), la clase de Meryl Streep (68), la viveza de Rita Moreno (86), y la sensualidad de Mirren (72). La veterana actriz causó furor en la entrada del teatro Dolby con su ajustado vestido de Reem Acra y luego sobre el escenario cuando apareció junto a la moto de agua que regalaron a Mark Bridges, el galardonado que pronunció el discurso más corto de la gala.

“Dicen que los mayores estamos de moda”, declaró a EL PAÍS días antes. Lo dice con humor y ese puntito de sarcasmo de dama británica. Pero también lo dice con razón, a punto de estrenar en España El viaje de sus vidas junto a Donald Sutherland (82 años). En Estados Unidos otras veteranas como Fonda y Diane Keaton (72 años) protagonizan The Book Club, y Susan Sarandon (71) la miniserie Feud y parte del último filme de John Turturo, Going Places, que también está en cartelera. “Digo lo de la moda porque en cuanto hay dos películas con gente mayor estamos de moda”, explica Mirren, que sigue riendo. “Para mí son películas sobre la vida, con todas las facetas, los rostros y los muchos elementos que ofrece. Es lo maravilloso del cine, que muestra ese caleidoscopio. Me parece muy bien que se trate el tema de la juventud pero no tendría que haber nada sorprendente en lo contrario”, arguye ahora más seria.

Encargada también de los Premios del Cine Europeo esta británica que tanto triunfa en Hollywood no puede ocultar su gusto por el séptimo arte del viejo continente. No miran tanto la edad de sus protagonistas, dice. Parafraseando lo que declaró Diane Keaton también a este periódico, “los europeos no tienen miedo a la edad”.

Maggie Smith o Judi Dench son otros dos ejemplos. Con 83 años y todavía en activo para ellas la edad no es una barrera. Solo se necesitan oportunidades y, según Susan Sarandon, van en aumento gracias a una mayor presencia de mujeres “productoras, directoras y guionistas”que quieren reflejar el mundo entero y no solo parte de él. De nuevo la risa de Mirren se apodera de la conversación. Advirtió a su agente de que nunca le mandara guiones que trataran temas como el cáncer o el alzhéimer. “En cuanto cumples unos años te ven como una vieja y es lo único que te mandan. Pero luego leí El viaje de sus vidas", se vuelve a reír de la ironía de sus palabras ya que este filme trata sobre ambos temas.

Belleza, elegancia, inteligencia, estilo, humor, una mujer poderosa y afable siempre capaz de sacarse faltas y reírse de sí misma, así es Mirren. Si le preguntas por un calificativo que la defina lo tiene claro y su respuesta es inesperada. “Helen Mirren es asustadiza”, dice. “Vivo en un estado perpetuo de pánico, de duda. Pero eso es normal ¿no?”, pregunta. No se fía de aquellos que lo saben todo y no tienen miedo a nada. Como parte del programa de L’Oreal para inspirar a las nuevas mujeres, su mejor consejo es que acepten sus inseguridades. “Es tu mejor valor”, insiste por experiencia.

El otro arma de Mirren es su figura. Siempre espectacular en la alfombra roja, por ella no pasan los años y su estilo crea tendencia. “El secreto es vestir aquello que eres tú y que se ajusta a tu cuerpo”, comparte. No habla solo de ahora, cuando la moda –por lo general de Dolce&Gabbana- está hecha a su medida. “Hablo de cuando compras algo, porque hay diseñadores que trabajan para mujeres que son planas, otros para las que no tienen trasero. ¡Y yo tengo de todo!”, vuelve a decir entre risas. El trabajo se lo toma mucho más en serio y es que otro de los secretos de esta generación de mujeres que morirá con las botas puestas es que nunca han dejado de trabajar. En el caso de Mirren, junto al realizador Taylor Hackford con el que colabora desde 1986, la actriz ha participado en más de 125 producciones. “Aunque mi fama internacional fuera tardía llevo trabajando toda mi vida. Por eso me siento tan cómoda entre mis compañeros”, sentencia.