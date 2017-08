Dice: ¡es por envidia!

"No pasa nada, son envidias”. Julión Álvarez, cantante

Ciudad de México





Julión Álvarez respondió ayer a la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lo vincula con el narcotráfico.

Durante una transmisión en vivo en Facebook, el cantante aseguró que se asesorará y revisará de qué se le acusa en particular.

“Me ha costado muchísimo lo poco, lo mucho que tengo me lo he ganado. Seguimos trabajando, yo me dedico a hacer música, gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando. De nada absolutamente tengo necesidad.

¿CELOS?

“No puedo decir otra cosa más que a lo mejor son cuestiones de envidia, de celos. No sé si políticas, también. Puedo suponer muchísimas cosas, pero lo que le puedo decir a la gente: ustedes, mi público, saben a lo que nos dedicamos, saben lo que somos”, dijo.

Álvarez dijo que varios amigos suyos también lo conocen bien.

“El día que me toque dar cara, saldremos a dar cara para lo que sea”, afirmó.

El intérprete de “Y Así Fue” también dudó de las acusaciones contra Rafa Márquez, quien al igual que él aparece en la lista publicada este miércoles.

DEFIENDE A SU “COMPA”

“Rafa Márquez es un futbolista, yo creo que de los que más años tienen en el futbol. ¿Usted cree que tiene la la necesidad de algo? Entonces, yo le mando un abrazo, que sí, es mi amigo, es mi compa.

“Estamos puestos para hacer equipo. Si es necesario hacer equipo, si no individualmente, cada quien tiene que defenderse, investigar y todo”, aseveró.

El manager de Álvarez, Alex Jiménez, no respondió de inmediato un email en busca de comentarios. Un vocero de Universal Music, empresa matriz del sello discográfico de Álvarez, Fonovisa, declinó hacer declaraciones.

Y él, en la fiesta

>Horas después de realizar el Facebook Live en el que aseguró que no está ligado al narco, Julión publicó dos clips más en los que se le ve celebrando junto con un grupo de músicos, entre ellos Legado MyM.

>"Nosotros estamos para la fiesta, no con notas malas", se oye decir al cantante.

>Entre comida y cerveza, Álvarez interpretó temas como "Quiero Charlar con la Muerte", "La Historia de un Ranchero", "La Feria de las Flores y "Sin Fortuna".





Estas son algunas de las posesiones que tiene el cantante:

1 jet privado valuado en 6 millones de dólares, que compró el año pasado con motivo de su cumpleaños 33.

2 ranchos, uno llamado Santa Rosa, en su natal Chiapas y otro en Guadalajara, del cual es copropietario.

1 hacienda en las afueras de Guadalajara.