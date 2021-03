Dice vocero de Presidencia: es muro de paz

"Es un muro de paz que garantiza la libertad y protege de provocaciones".

Previamente, en su gira en Yucatán, López Obrador aclaró que la colocación de vallas en Palacio Nacional no es por miedo, sino para evitar provocaciones y para proteger edificios históricos en la marcha del próximo 8 de marzo.

"Imagínense que no se cuida el Palacio Nacional y se vandaliza, qué imagen se da en el mundo, pero eso que no se confunda, no es miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo, pero es distinto el miedo a la cobardía, no es por eso que se están poniendo, es para que no haya provocación", dijo.