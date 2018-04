Dice Trump que México puede impedir "caravanas" de migrantes a EU

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó esta mañana a través de su cuenta de Twitter, que México tiene el poder de no permitir el ingreso de grandes caravanas de migrantes a su territorio, por lo que deben de detenerlos en la frontera norte porque sus leyes fronterizas funcionan.

En otro tuit señala que el Congreso debe de aprobar la legislación fronteriza para detener la afluencia masiva de drogas y personas, que de ser necesario se utilice la opción nuclear. Destacó que el trabajo de los agentes de la patrulla fronteriza se ve obstruido debido a las leyes mexicanas.

Mexico has the absolute power not to let these large “Caravans” of people enter their country. They must stop them at their Northern Border, which they can do because their border laws work, not allow them to pass through into our country, which has no effective border laws.....