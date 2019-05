Dice Sener tener aval ambiental de refinería

Ciudad de México

A sólo 11 días de que Petróleos Mexicanos (Pemex) tomó las riendas de la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, el Gobierno federal ya le dio luz verde desde el punto de vista ambiental para iniciar la obra el próximo 2 de junio.

Así lo aseguró Rocío Nahle, Secretaria de Energía, quien informó que la semana pasada les fue entregado "un documento" que les permitirá iniciar la construcción, tal y como fue anunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Nahle explicó que, para poder trabajar, presentaron ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) elaborado en 2012, cuando se pretendía instalar en Dos Bocas un campo de perforación con 93 pozos.

La funcionaria detalló que la Agencia pidió realizar ajustes al documento, ya que ahora se trata de una refinería y no de un campo de extracción.

"Nos dieron un documento, ¿cómo le llamaré? De aprobación", aseveró.

"¿Pero no es muy rápido?", se le cuestionó.

"No, no es tan rápido. No es, ojo, la aprobación de la MIA, porque presentamos la de 2012 y nos han pedido que hagamos ciertas adecuaciones o ciertos estudios".

"¿Y cómo pueden poner la primera piedra sin tener la MIA?", se le insistió.

"Porque ya que nos dieron el documento, ya nos dieron el documento de poder iniciar la obra. Lo que ellos están solicitando son prácticamente cuestiones burocráticas, prácticamente".

"¿Y eso no sería necesario para arrancar la obra?", se le preguntó.

"Hemos estado cumpliendo con ello y tenemos el documento de ellos, por eso ya nos dieron el documento en la ASEA".

"¿Qué dice, que pueden arrancar?", se le planteó.

"Sí, sí, que no hay impacto ambiental para una obra de este tamaño, cuando tres veces han entregado la MIA", aseveró.

La responsable del proyecto reconoció que aún tienen temas pendientes que resolver.

"Y seguimos con temas pendientes que nos han estado pidiendo. Nos piden sobre temas locales, sobre todo el despalme, cuántos centímetros de despalme, cosas de detalles", expresó.

La Secretaria desestimó las opiniones de especialistas del sector energético que han advertido sobre los costos de la nueva refinería, que podrían superar los 8 mil millones de dólares contemplados por el Gobierno.