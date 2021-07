Al referirse a un aseguramiento de casi 700 kilos de fentanilo en Guaymas, Sonora, el mando naval explicó que no es posible dar información del operativo debido a que se deben cuidar los procesos de judilización para evitar que los delincuentes eviten la justicia

"Es algo que hay que hacer paso a paso, bien fiscalizada, bien judicializada porque si no pues las ayudas, que no tenemos muchas de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo si no se nos van (los delincuentes).

Noticia Relacionada Dice Semar que el enemigo está en PJ

"Hay muchos casos en los que pena nos da que actúen de esa manera (los jueces), parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial. No sólo es decomisar la carga, sino de dónde viene, quién la trae, quién la manda y a dónde va para seguir ese camino. La carga iba a Barcelona, España", dijo Ojeda en la conferencia mañanera.

FUNCIÓN DE JUECES

Tras este hecho, Arturo Zaldívar -ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- afirmó que la única función de los jueces es defender los derechos humanos y la Constitución.

"La función de las y los jueces federales es defender los #DDHH y la Constitución. Seguiremos garantizando su autonomía. Un Poder Judicial independiente es esencial en la democracia", escribió Zaldívar en su cuenta de Twitter.

En respaldo a esta postura del presidente de la Corte, se sumó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito que rechazó las manifestaciones del Secretario de la Marina.

El organismo que aglutina a la mayor parte de los jueces y magistrados federales del País respondió que los impartidores de justicia no tienen amigos ni enemigos y que su labor es garantizar los derechos de los gobernados.

"Ante las serias implicaciones que puedan tener las palabras expresadas esta mañana por funcionarios de otro Poder del Estado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF se ve en la necesidad de aclarar que las y los juzgadores federales no son ni enemigos ni amigos de nadie, sino que obedecen únicamente a la Constitución y actúan en defensa de los derechos humanos de las personas", expuso en un breve comunicado.