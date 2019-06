Dice Polevnsky que usó el avión por amenazas

Ciudad de México.

La lideresa nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, argumentó que en la pasada campaña se vio obligada a tomar un vuelo privado porque había recibido amenazas de muerte si iba a Tamaulipas.

Entrevistada en el Senado de la República, Polevnsky aseguró que ella cubrió el costo del vuelo que compartió con el senador tamaulipeco Américo Villarreal.

"Fue un tema de seguridad y de eficiencia y nosotros pagamos", señaló.

"Estamos obviamente en apego estricto a los principios del Presidente López Obrador. El caso de Tamaulipas es un caso especial, no todas las líneas vuelan. En el caso, por ejemplo de Victoria, solo va Aeromar y tienes que regresar a México si quieres ir a Tampico o quieres ir a Matamoros, porque no hay interconexión en todo el Estado".

"Teníamos pendiente el tema de la elección y había que visitar la mayor parte de los municipios. Presentaron algunos costos que no tienen nada que ver con la realidad", contó.

"Hay una aplicación donde tienen los espacios libres que tienen la aerolíneas ejecutivas, lo puedes rentar por mucho menos de lo que decían que costaba. Nosotros íbamos ahí un grupo para resolverlo. Les voy a decir un dato más importante: para que yo fuera a Tamaulipas recibí algunas cuantas amenazas, que si yo ponía un pie en Tamaulipas iba regresar en caja. Un tema que sí comenté, buscamos cómo resolver y cómo atender. No es un gasto que esté haciendo el partido en ningún momento", contó.

-"¿Usted pagó el vuelo privado?", se le preguntó.

--"Nosotros estamos pagando ese vuelo: definitivamente no es un gasto que en la vida metería al partido. Imagínate soy voluntaria, ni siquiera cobro. Imagínate que metiera un gasto de estos. Por supuesto que no. Y que cuando vimos el tema de la rentabilidad nos es muy conveniente", contestó.

--¿Denunció la amenaza?", se le preguntó.

--"Primero no quise hacer nada. Queda gracias a Dios y pasó en su momento. Pero primero dije 'voy a espantar a mis hijos, voy espantar a todos, voy a espantar hasta los votantes. No, dije que me acompañan los compañeros grandes y fuertes por que la situación esta complicada. Y sí, avisé a temas de seguridad, de cuidado porque está pasando esto", aseguró.

Ridícula la explicación de lideresa

>El consejero de Morena Alejandro Rojas Díaz Durán -suplente del senador Ricardo Monreal- calificó de ridícula la justificación de la presidenta nacional de su partido, Yeidckol Polevnsky, de que en mayo, en plena campaña electoral austera, rentó un avión privado en más 464 mil 740 pesos porque había sido amenazada de muerte.