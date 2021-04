Dice no al bisturí

La artista de 56 años, quien da vida a Mariana Lazcano en la serie ¿Quién Mató a Sara? de Netflix, disfruta su etapa de madurez y mientras algunas actrices de su generación se han hecho arreglitos en la cara, ella no.

El público está familiarizado con su rostro porque la ha visto en diferentes proyectos de televisión, cine y teatro desde hace más de tres décadas, pero aunque el tiempo pase, Claudia Ramírez es de las famosas que mantienen una belleza casi intacta, pues no quiere nada con las cirugías.

"Lo que pasa es que hay de todo. Yo conozco a muchísimas compañeras de mi edad que ya se han intervenido quirúrgicamente muchas veces, pero es el estilo de cada quien. Yo no lo juzgo", aseguró.

"Yo no estoy de acuerdo. Creo que se vale cuidarse y echarse alguna ayudadita y eso, pero cambiar tu cara a costa de lo que sea para seguir siendo joven. pues no".?

En Instagram subió una fotografía en la que sale posando y la acompañó con el mensaje: "No es por nada, pero los años me han caído bien".

Al hablar sobre la publicación dijo sonriente que a veces las personas tienen que echarse porras porque luego quién se las echa.

"De repente uno se ve en pantalla y dice: ´Híjole, qué horror´, ´creo que ya me voy a retirar de esta carrera´, ¿no?", bromeó.

"Es difícil irte viendo y cómo va pasando la historia, pero yo no soy una actriz a quien le gusten las cirugías y ponerse cosas. De repente, hay fotografías que dices: ´Me veo fatal´, y en otras: ´Ay, mira, no está tan mal´, pero la verdad es que me estoy burlando un poco de mí misma", dijo entre risas.

Para Claudia todas las edades tienen sus ventajas y hay que disfrutarlas.

"Uno va cambiando, uno va evolucionando a otro camino y eso es lindo también", aseguró.

Al cuestionarla si en el futuro recurriría al bisturí para evitar la huella de los años, su respuesta fue tajante.

"Hasta ahorita no me interesa", respondió.