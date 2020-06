Dice ´no´ a tianguistas

Ya tenemos que trabajar, vamos a buscar cómo vamos a trabajar, nos vamos a tener que poner de acuerdo de cómo poder ganar algo económicamente, ya veremos qué vamos hacer en estos días Guadalupe Sierra, locataria del tianguis de la Avenida del Niño

Matamoros, Tam.- La secretaria de Salud, Gloria Molina, les dio rotundo NO a los locatarios de los tianguis de Matamoros, quienes el día de ayer se volvieron a manifestar intentando abrir dichos espacios comerciales.

Fue en horas de la mañana que acudieron a las instalaciones de la Coepris para recibir una respuesta, misma que no se les dio, de ahí acudieron a las oficinas de gestoría de la diputada local Ivett Bermea quien los atendió vía telefónica.

En ninguna de las dos partes recibieron una respuesta positiva, por lo que se fueron a la Presidencia Municipal, en donde sostuvieron una comunicación vía digital con la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina, quien les confirmó que no abrirán hasta más tardar el 1 de julio.

Guadalupe Sierra, locataria del tianguis de la Avenida del Niño, señaló que ella fue quien determinó que no se abrirán los tianguis, considerando que existe una alerta de salud y como tal no se puede autorizar la apertura de dichos espacios comerciales.

"Ella nos dijo que no podemos abrir, por salud, por nosotros, solo la escuchamos, a parte ella está hablando que hasta el 1 de julio, no pudimos contestarle porque se iba a ocupar", dijo.

"Pero yo le pido a la secretaria de Salud que venga a visitarnos, ella nos dice que es por salud, pero esa salud nos está enfermando, nos está generando depresión, nos está enfermando de hambre, de tristeza, de muchas cosas", agregó.

Así mismo la representante de los tianguistas exhortó al secretario de Economía, Carlos García González, a que apoye a reactivar la economía de esta ciudad, misma que se está acabando ante esta situación que se está viviendo.

"Nosotros sí cumplimos con las medidas sanitarias, no me malinterpreten los compañeros de la peatonal, pero ahí no tienen ningún filtro de salud como nosotros lo tenemos al momento de ingresar a los tianguis", indicó.

Explicó que por ejemplo en el tianguis de la Avenida del Niño se tiene un solo acceso y se colocan los filtros, caso contrario en la zona peatonal o en las plazas comerciales en donde no existen estas medidas sanitarias.

"Ya tenemos que trabajar, vamos a buscar como vamos a trabajar, nos vamos a tener que poner de acuerdo de cómo poder ganar algo económicamente, ya veremos qué vamos hacer en estos días", comentó.

"Si veíamos tan lejos el 14 de junio, ahora el 1 de julio, ya no podemos aguantar más, mucho menos no hay apoyos, aún y cuando ya nos ofrecieron para este mes, pero los anteriores en donde dejamos de ganar, esos que", dijo.