Dice ‘no’ a la política

Montserrat Oliver no es de las celebridades que aspiren a algún cargo político. No porque no se le haya presentado la oportunidad sino porque no le gusta lo que hay alrededor de eso.

“Sí me lo han ofrecido, me ofrecieron una vez ser delegada de la Miguel Hidalgo porque ahí vivo y dije ‘ay, no, yo no me voy a meter en este lío’, porque qué horror, si de por sí ya uno tiene gente que te quiere y que no te quiere y te mete cizaña”, dice.