Dice Nahle que Dos Bocas 'va muy bien'

Cd. de México.- La Secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró que la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, va muy bien, pues no hay inundaciones y la zona no es sísmica.

En un video difundido a través de su cuenta de Twitter, donde se le puede ver en el terreno donde se construye la plataforma para la refinería de Pemex, la funcionaria presumió que las obras continúan.

"Permanentemente hay agua en el sitio mientras se está rellenando, pero vamos muy bien, no hay inundación, no hay temblor, no hay talud, no hay nada. Estamos feliz, feliz, feliz", expresó.

Nahle explicó que el canal de terminación, que colinda con la calle, es lo que en días pasados estuvo encharcado, pero ya se está trabajando.

Para rellenar el terreno se está usando una mezcla de agua y arena.