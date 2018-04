Dice Meade a Andrés Manuel que no se enoje; a Anaya, que no podrá huir

CULIACÁN, Sin.- El reto del debate para transparentar el patrimonio familiar y personal no es para enojarse y tampoco una provocación, dijo José Antonio Meade a Andrés Manuel López Obrador.

El candidato presidencial de la coalición "Todos por México" (PRI-PVEM-Panal) reiteró el llamado a sus contrincantes para debatir.

Al panista Ricardo Anaya le dijo que puede correr pero no huir.

"No, @lopezobrador_, no es una provocación ni se trata de que te enojes. Y tú, @RicardoAnayaC, podrás correr mas no huir", escribió Meade en su cuenta de Twitter.

Ayer lunes, el abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) retó, a través de Twitter, a Andrés Manuel López Obrador y a Ricardo Anaya Cortés a debatir sobre su patrimonio.

Al desafío se sumó, también por redes sociales la candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, quien escribió: "Todos debemos presentar nuestra situación patrimonial para que la sociedad pueda tomar una decisión informada".