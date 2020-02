Dice Mayer que no fue llanto falso

CIUDAD DE MÉXICO

Varios usuarios pusieron en duda la veracidad de las lágrimas del también actor, quien contaba cómo su hija le pedía que no dejaran de pasar por ella a la escuela.

Pero Mayer lamentó las críticas en las redes sociales. "Creo que las imágenes hablan por sí solas, si no me creen, está bien, pero yo sé lo que hice, no fue mentira", dijo el diputado de Morena durante un evento de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). Mayer aseguró estar comprometido con el bienestar de las mujeres, y hasta destacó su apoyo a la iniciativa Un Día Sin Nosotras, convocada para el 9 de marzo.

"Maravillosa, creo que no deberían de dividir porque son momentos de sumar y de integrarnos, pero apoyo el movimiento completamente, lo que ellas decidan siempre las apoyaré", expresó.