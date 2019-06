Dice López Obrador que perdonaría a 'mafia del poder'

Cd. de México.

Cuestionado sobre si en su objetivo de acabar con la corrupción estaría dispuesto a perdonar a la "mafia del poder", el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí.



"¿Se puede lograr el objetivo perdonando a la 'mafia del poder'?", se le cuestionó en conferencia matutina.



"Claro que sí, por qué no, si hay una circunstancia nueva, si ya no tienen posibilidades de robar, además son mal vistos", respondió el Mandatario.



Consideró que, en el momento en que la corrupción sea estigmatizada, se logrará una "revolución de conciencia colectiva".



"Que (la corrupción) sea algo mal visto, que quede estigmatizado, eso sería realmente una revolución de conciencia colectiva, porque, qué sucedía, que la corrupción se aplaudía, se toleraba era ejemplo a seguir", señaló.



El Jefe del Ejecutivo relató que, en una ocasión, en un aeropuerto, una niña le dijo que su papá quería hablar con él, y después de que le dio el nombre, se percató que era un personaje señalado por corrupción.



"Una vez me topé con una niña en un aeropuerto, y se tomó una foto conmigo, y viene la niña luego y me dice: 'es que mi papá quiere hablar con usted y que si le da su teléfono', y quién es tu papá, me da el nombre.



"Un personaje que en ese momento estaba siendo cuestionado por corrupción, cuando me dice quién es su papá, me lo dice temblando, entonces le digo sí, apunta, y dile a tu papá que yo quiero hablar con él. La abracé y no hablé con el señor, pero, ¿qué culpa tiene la niña?, ¿qué culpa tenía esa niña de la conducta de su padre?", dijo el Presidente.