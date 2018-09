Dice Gennady Golovkin que peleó mejor que Canelo

En pelea de revancha en la que estuvieron en juego los dos cetros de Golovkin, los jueces dieron calificaciones de 115-113 y 115-113 para Álvarez, y 114-114, con lo que el mexicano consiguió una victoria por la vía de la decisión mayoritaria.

Golovkin no quiso hacer declaraciones sobre el cuadrilátero luego de concluir el combate, sino que abandonó el encordado y se dirigió a los vestuarios, en donde recibió ocho puntos de sutura en el párpado derecho que sufrió al final de la pelea.



En breves declaraciones, que dio luego de que vio terminada su racha de 20 defensas exitosas de su cetro, que lo dejan empatado con Bernard Hopkins con el mejor registro en ese apartado, indicó que "no quiero hacer muchas declaraciones".



Luego dijo que "no voy a decir quién ganó esta noche, porque la victoria le pertenece al Canelo, creo que se trató de una pelea muy buena para los aficionados, fue muy emocionante, pero yo pienso que peleé mejor que él".



Cuando se le cuestionó si esta dispuesto a realizar una tercera pelea contra el Canelo, sólo dijo que "en las condiciones adecuadas, sí haría una tercera pelea".



Mientras que el entrenador de Golovkin, Abel Sánchez, quien ha sido un duro crítico del Canelo, esta vez dijo que "no podemos quejarnos (del resultado), porque para eso tenemos jueces"



Agregó que "tuvimos una gran pelea, la que esperábamos la primera vez. Tuvimos buenos jueces que la vieron desde diferentes ángulos, así que no me puedo quejar de la decisión".



Agregó que "yo creo que las calificaciones están muy cerca, por lo que yo creo que se puede garantizar una tercera pelea".



Luego dijo que "esta vez debo reconocer que Canelo dio una gran pelea, lo felicito, pero se debe tomar en cuenta también el gran trabajo de mi peleador y de lo cerradas que estuvieron las puntuaciones".



Agregó que "es probable que nos vayamos a un tercer combate".