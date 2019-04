Dice Bronco que combatirá contaminación con dron

Monterrey, México.

Sin entrar en detalles, el Gobernador Jaime Rodríguez anunció que el dron que costó 57 millones de pesos al Estado, comprado para trabajos de seguridad, ahora también servirá para combatir la contaminación en la calidad del aire.



Tras señalar que es necesario crecer el sistema de monitoreo ambiental en la Entidad, recomendación que se deriva del programa Pro Aire, Rodríguez mencionó que el dron contará con un sistema de monitoreo.



"Vamos a crecer el sistema de monitoreo, el propio avión, que ustedes le llaman dron, va a tener un sistema de monitoreo ambiental, que nos va a permitir tomar decisiones regionales", dijo el Gobernador durante la reapertura del Zoológico La Pastora.



"Vamos a saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer, nosotros no queremos un programa de ocurrencias, emulando lo que no se ha resuelto, en las ciudades que no han resuelto: el problema de contaminación".



Al ser cuestionado sobre qué acciones podrá realizar el dron para monitorear y mejorar la calidad del aire, Rodríguez sólo indicó que la aeronave tendrá tecnología y no dio más detalles.