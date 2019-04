Dice AMLO que medios son intocables

Ciudad de México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar al periódico Reforma al decir que se quiere hacer pasar como independiente y no es así, pero dijo que los medios serán intocables.

Cuestionado sobre el video de Coparmex en el que defiende la libertad de expresión, el Mandatario federal dijo que el periódico quiere apostar a retrogradar.

"Eso es parte de la polémica, eso es parte de la confrontación de ideas y esto, como lo he dicho en otras ocasiones, es sano, me gusta mucho que se quiten la máscara, que abandonen la postura de querer engañar haciéndose pasar como independientes, no es así, el dueño del Reforma, puede ser que por cuestiones humanitarias, pero cuando Salinas se pone en huelga de hambre el dueño del Reforma le lleva agua de una marca que no voy a repetir aquí porque no le voy a hacer publicidad, o sea hay una relación estrecha a Salinas, no lo tocan y Salinas tiene mucho que ver con la tragedia de México, es el padre de la desigualdad moderna".

"Entonces eso es otro asunto, eso tiene que ver con un posicionamiento político que yo llamo conservador y que siempre ha existido y que ellos quieren abanderar ese movimiento ante el cambio, ellos quieren actuar como los representantes del conservadurismo, o sea quieren apostar a retrogradar", afirmó.

"Ahora, que se les vaya a agredir, que se les ponga en riesgo es otro asunto, la gente en México es respetuosa y todos queremos la paz, no hay malvados, no va a pasar nada si mantenemos el debate respetuoso, lo que yo voy a seguir demandando pues es mi derecho a réplica porque ustedes no quisieran que el Presidente esté como 'sparring' ¿O quisieran eso? No, tampoco se trata de estarnos peleando siempre, pero cuando se requiere se necesita aclarar las cosas".

Agregó que supo de amenazas al director del periódico y que desde ayer se está atendiendo que se dé protección. Afirmó que no utilizarán al Estado para amedrentar, intimidar o reprimir.

"Van a ser intocables todos los medios de información, respeto absoluto a su derecho de manifestación de ideas, al derecho a disentir y de manera especial al periódico Refoma", agregó.

"Me informaron hoy en la mañana que hubieron algunas amenazas al director del periódico Reforma, ya desde ayer se está atendiendo que se dé protección, nosotros no vamos a utilizar al Estado para amedrentar, para intimidar, mucho menos para reprimir a los medios de información, son absolutamente libres".

"Y en este caso decirle a los dueños del Reforma que tenemos diferencias pero que nosotros siempre les vamos a garantizar su derecho de manifestación libre de las ideas, que no somos autoritarios, que no luchamos por establecer en México una dictadura, luchamos por establecer en México una democracia".