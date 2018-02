Dice AMLO que gobernará con convicción y terquedad

Cd. de México.- Andrés Manuel López Obrador afirmó que gobernará con convicción y terquedad para acabar con la corrupción y promover el desarrollo económico del País.



Al rendir protesta como candidato presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que su lucha será tan intransigente que rayará en la locura.



"El orden no se consigue sólo con el uso de la fuerza, el orden se consigue con la justicia. Soy terco, es de dominio público; necio, obcecado, perseverante, o como suele llamarse a quienes defienden ideales principios o alguna causa", dijo ante dirigentes locales y nacionales del partido.



"Con esta misma convicción actuaré como Presidente de la República, con terquedad, con necedad, con perseverancia, rayando en la locura, de manera obcecada, voy a acabar con la corrupción. Lo mismo con perseverancia, con convicción, con intransigencia, vamos a promover el desarrollo de México, va a haber crecimiento y empleo, el mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres".



A mano alzada y por unanimidad, la dirigencia de Morena avaló el registro de López Obrador como candidato presidencial.



Delegados e integrantes de las dirigencias nacional y locales se instituyeron en Asamblea Nacional Electiva para ratificar la designación del tabasqueño, en un hotel del Centro de esta ciudad.



En su discurso, López Obrador insistió en su propuesta de discutir con víctimas el plan de dar amnistía a infractores, a fin de conseguir la paz.



López Obrador sostuvo que acabará con privilegios del Gobierno y que no habrá aumento de impuestos.



También ofreció certeza a empresarios, y dijo que el actual reparto de concesiones de radio y televisión se respetará.



Durante su Gobierno, afirmó, se respetará la libertad de prensa y no se cancelarán programas, como sucedió con José Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui.



El candidato de Morena adelantó que no habrá espionaje y se acabará con la tortura, además de que se replanteará la reforma educativa con respeto a los derechos laborales de los maestros y se reconstruirá el sistema de salud pública.



López Obrador sostuvo que se revisarán todos los contratos que hayan sido asignados mediante la corrupción y el influyentismo.



Los Consulados de México en Estados Unidos, aseguró, funcionarán como procuradurías de defensa de migrantes.



El ahora candidato presidencial llegó a la cita acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez.



Entre los asambleístas están Claudia Sheinbaum, candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y otros aspirantes al Congreso.