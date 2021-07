Dice AMLO a IP española: pueden venir, pero no robar

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las empresas españolas pueden venir e invertir en México, aunque hay una nueva realidad y ya no se permite robar.



"Se pueden seguir haciendo negocios en México. México sigue estando abierto a la inversión extranjera y a la inversión de España, negocios lícitos que no se hagan al amparo del poder público, que no se hagan mediante el influyentismo, que no tengan que ver con la corrupción.