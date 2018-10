Dice adiós al Capitán América

Ciudad de México



Chris Evans terminó su trabajo en Avengers 4 y se despidió en Twitter del Capitán América, personaje al que interpretó por ocho años, interpretando a Steve Rogers en el universo cinematográfico de Marvel Studios.

YA LO HABÍA ANUNCIADO

"Oficialmente terminé con Avengers 4. Fue un día muy emocional, por decir lo menos. Interpretar este rol por ocho años ha sido un honor. A todos los que estuvieron frente a la cámara, detrás de la cámara, y a la audiencia, ¡gracias por los recuerdos! Estoy eternamente agradecido", tuiteó el actor.

Evans había anunciado en marzo que después de la cuarta entrega de Los Vengadores, ya no volvería a interpretar al Capitán Steve Rogers.

El estadounidense apareció como el Capitán América por primera vez en 2011, en la cinta Capitán América: El Primer Vengador.

DIVIDE A LOS FANS

Aunque la elección de Evans en el rol dividió a los fans, a raíz de su conexión con las antiguas películas de Los Cuatro Fantásticos, el actor comenzó a ganarse a la audiencia desde su primera película en el rol, Capitán América: El Primer Vengador.

En el camino, Evans protagonizó la mejor película del estudio a la fecha (Capitán América: Soldado de Invierno) y el héroe se instaló como una de las piezas principales que hacen funcionar a este universo. Para muchos, su Capitán América es el corazón de esta franquicia.

Pero desde que se anunció la filmación de The Avengers 3 y 4, también quedó claro que Evans se alejaría del rol, completando el contrato que le restaba con Marvel Studios.

LE TEMÍA

Marvel contrató a Evans para ese papel en marzo de 2010, años después de haber interpretado a Johnny Storm en la saga Los cuatro fantásticos. El actor admitió en una entrevista antes del estreno de Capitán América: el primer vengador, que temía perder su privacidad por la popularidad del personaje y el contrato que había firmado con Marvel para varias películas. "Estoy asustado, casi aterrorizado", comentó. "Dije que no muchas veces a esta película porque un compromiso tan largo me daba miedo y podía perder mi privacidad", insistió.

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.

— Chris Evans (@ChrisEvans) 4 de octubre de 2018

