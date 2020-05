Dice adiós a serie

La actriz Ruby Rose declaró que ya no va a retomar el papel de Batwoman para la segunda temporada de la serie homónima, producida por Warner Bros. TV y Berlanti Prods. para The CW, reportó Deadline.

"He tomado la difícil decisión de no volver a Batwoman para la próxima temporada. Esta no fue una decisión que tomé a la ligera, ya que tengo el mayor respeto por el elenco, el equipo y todos los involucrados en el programa en ambos Vancouver y Los Ángeles", indicó la famosa en un comunicado.

Ni la celebridad ni los productores del proyecto han dicho comentarios sobre los motivos de la salida de Rose de la serie, aunque fuentes aseguran que no tiene que ver con la lesión de acrobacias que sufrió al rodar la temporada pasada, que la dejó con parálisis temporal y necesitando una cirugía de emergencia.

Se sabe también que las partes involucradas decidieron la separación tras reflexionar sobre los acontecimientos de la primera temporada, filmada en en su mayoría en Vancouver y compuesta por 22 episodios, y cuyo final tuvo que ser improvisado debido a la pandemia del coronavirus.

Al parecer, trabajar para la empresa fue una labor que le supuso difícil tanto a Rose como al equipo, y no tuvo contentos a ninguno de los involucrados, y el medio apunta a que es quizás por ésto que ella optó por no continuar.

"Estoy más que agradecida con Greg Berlanti, Sarah Schechter y Caroline Dries por no solo darme esta increíble oportunidad, sino por darme la bienvenida al universo de DC que tan bellamente han creado", añadió la estrella.

"Gracias a Peter Roth y Mark Pedowitz y los equipos de Warner Bros. y The CW que pusieron tanto en el programa y siempre creyeron en mí. Gracias a todos los que hicieron de la primera temporada un éxito. Estoy realmente agradecida.

En una declaración conjunta, Berlanti Prods. y WBTV reafirmaron su compromiso con la producción y con la elección de una nueva actriz del colectivo LGBTQ+ para el papel principal; por ahora, The CW retrasó el lanzamiento de sus proyectos regulares hasta enero del año que viene por el cierre ocasionado por el Covid-19, lo que le da tiempo a los productores de encontrar un reemplazo.