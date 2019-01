Dice adiós a los escenarios

Washington, D.C.

La cantante estadounidense Britney Spears anunció que hará una pausa a su carrera de forma indefinida para dedicar tiempo y todo su esfuerzo a cuidar a su padre, James Spears quien además es su tutor.

Así lo anunció a través de sus redes sociales "La Princesa del pop", al explicar que meses atrás su padre fue hospitalizado y estuvo a punto de morir, por lo que es momento de dar prioridad a la familia debido a que a su padre aún le queda un largo camino por recorrer.

La artista, quien tenía previsto iniciar en febrero su show "Domination" en el hotel Park MGM de Las Vegas, expresó sus disculpas a sus miles de fanáticos en el mundo "por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado" y dijo que espera "el momento en que pueda volver a los escenarios".

"Ni siquiera se por dónde empezar con esto, porque es muy difícil para mi. No llevaré a cabo mi show ´Domination´. He esperado este show y verlos a todos este año, así que hacer esto me rompe el corazón. Sin embargo, es importante siempre poner a la familia primero... y esa es la decisión que tuve que tomar. Unos meses atrás mi padre fue hospitalizado y casi muere. Todos estamos muy agradecidos de que saliera adelante, pero aún le queda un largo camino por recorrer", dijo la cantante.

DIFÍCIL DECISIÓN

Tuve que tomar esta determinación y poner todo su enfoque y energía en su familia.

"Espero que lo entiendan. Aprecio sus oraciones y apoyo para mi familia en este momento. Muchas gracias. Los amo", indicó Britney.

Además indicó que la información sobre el reembolso de los boletos de su show está disponible en la página de internet britneyspears.com.