Diana Ross confirmada como uno de los artistas principales del evento

Ross, de 77 años, se presentará en el "escenario legendario" de Glastonbury en el verano de 2022, el 26 de junio, luego de que su debut en el festival fuera cancelado debido a la pandemia de Covid-19.

Artistas como Dolly Parton, Lionel Richie, Shirley Bassey, Kenny Rogers y Barry Gibb han encabezado el cartel en el pasado, recibiendo como resultado un reactivar en sus respectivas carreras.

"Estoy encantada de poder informarles que la magnífica Diana Ross vendrá a tocar el próximo verano", escribió Eavis en su cuenta de Twitter.

GRAN ESTRELLA

"Estábamos muy emocionados de contratar una leyenda de este tipo para Glastonbury 2020 y estamos muy felices de que sea la primera en volver a confirmar para el próximo año".

La intérprete se unirá a Billie Eilish, quien encabezará el escenario principal en el festival.

"Estoy muy emocionada y agradecida de saber que finalmente los veré en Glastonbury", señaló Ross en un comunicado de prensa, difundido por medios como The Sun.

SUS INICIOS

Diana comenzó su carrera en la década de los 60, cantando éxitos como "Baby Love", "Stop In The Name Of Love" y "You Keep Me Hanging On", con el grupo The Supremes, de quien se separó en 1970.

Desde entonces forjó una carrera exitosa como solista, durante la cual ha lanzado y posicionado más de 50 éxitos en las listas de popularidad del Reino Unido, incluidos "Upside Down" y "Endless Love".

Su sencillo más reciente fue lanzado en 2005, cuando colaboró con Westlife en el tema "When You Tell Me That You Love Me".