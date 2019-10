Dialoga Braskem con Pemex por suministro

Ciudad de México.

Stefan Lepecki, director general de Braskem Idesa, aseguró que la firma se encuentra en estrechos diálogos con Pemex respecto al contrato de suministro de etano, del complejo petroquímico Etileno XXI.

"Seguimos en un diálogo abierto, transparente, de buena fe con Pemex, con el Gobierno. El ingeniero Alfonso Romo nos ha apoyado bastante con ese proceso".

"Tenemos diálogos permanentes, no es un proceso sencillo, los desafíos de Pemex son enormes, no hay duda de que hay un enfoque en la parte de exploración", aseguró el directivo a REFORMA.

Sin embargo, añadió que debido a la falta de etano por parte de Pemex, el complejo opera actualmente al 72 por ciento de su capacidad, por lo que buscarán otras alternativas para su operación.

"Estamos operando al 72 por ciento de la capacidad por la falta de etano, es un tema relevante para Braskem y para la industria".

"Buscamos junto con Pemex una solución efectiva del problema que tenemos, que es la falta del etano, la falta del gas, y cómo podemos crear una agenda positiva de recuperación de la producción", aseguró.

Braskem aseguró que buscará hacer importaciones de etano, pero las condiciones del contrato con Pemex siguen siendo las mismas.

"El contrato sigue igual, las condiciones del contrato son las mismas desde la primera firma en 2010".

"No renegociamos nada, estamos en diálogo, no tenemos un tema con el contrato, tenemos un tema con que falta el etano, Pemex no está logrando suministrar y cumplir con el 100 por ciento del contrato", dijo.