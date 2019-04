Diagnostican casos nuevos de autismo

El principal síntoma es la situación que no conviven con las demás personas, se mantienen alejados; en el caso de los niños pueden tener poco interés o ninguno en establecer lazos de amistad . Soraya Sánchez Diez de Pinos, responsable del Programa de Salud Mental de la Secretaría de Salud

Cd. Victoria, Tam.- En el marco de ladel Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo se dio a conocer que durante todo el año 2018 fueron detectados en Tamaulipas 74 nuevos casos de menores con el Trastorno del Espectro Autista, los cuales se suman a los 652 casos diagnosticados en años anteriores.

La doctora Soraya Sánchez Diez de Pinos, responsable del Programa de Salud Mental de la Secretaría de Salud, mencionó que "el espectro autista se empieza a observar a partir de los tres años; en el 2018 tuvimos 60 varones que vinieron a consulta de primera vez donde tuvieron diagnóstico de autismo a comparación de 14 mujeres con un total de 74".

"El principal síntoma es la situación que no conviven con las demás personas, se mantienen alejados; en el caso de los niños pueden tener poco interés o ninguno en establecer lazos de amistad, no mantienen contacto ocular, y en algunas ocasiones se confunde con algún trastorno de la audición, porque pareciera que están sordos, se les habla y no responden", detalló.

Tamaulipas se localiza dentro de la media nacional en incidencia de nuevos casos, no obstante la doctora destacó que hacen falta estudios especializados en ese tema.

El Anuario Estadístico y Geográfico de Tamaulipas 2017 revela que en el ciclo escolar 2016-2017 había un total de 652 casos diagnosticados con TEA.

El Trastorno del Espectro Autista es reconocible por un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, así como por un repertorio de intereses y actividades, restringido, estereotipado y repetitivo.

Requiere de terapia para ayudar al menor a desarrollar habilidades necesarias para su vida adulta.

Son personas que mantienen poco contacto ocular, expresión facial sin rastros de emociones, posturas y gestos corporales que pudiésemos llamar estereotipados o raros.