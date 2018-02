Día Mundial del matrimonio. Realizan homilía especial

San Juan, Tx. - Obispo Daniel E. Flores reafirmó el significado del sacramento del matrimonio, durante su homilía especial con motivo del Día Mundial del Matrimonio celebrada en la Basílica de Nuestra Señora de San Juan del Valle.



"El matrimonio es una obligación a tiempo completo; no es un trabajo, es parte de nuestra vida ", recordó el obispo y celebrante principal a las parejas reunidas para la liturgia que fue ofrecida el pasado fin de semana.

"El matrimonio es un misterio que no siempre es perfecto por las cosas nuevas que trae; los trabajos cambian, cosas pasan, tienes que mudarte a una casa diferente, un auto nuevo; tienes tu primer hijo y luego aparece un segundo hijo. No es algo planeado, y no puedes resolverlo, pero sucede y solo Dios sabe. El matrimonio es una señal del amor de Dios", dijo.

La ceremonia única incluyó a Emiliano y su esposa, Juanita, de 94 y 90 años, respectivamente, quienes celebran 72 años de matrimonio.

"Creo que es una bendición y estoy muy agradecida con Dios", dijo Juanita sobre el significado de la celebración anual para ella. "Es con la ayuda de Dios que el matrimonio ha durado todos estos muchos años".

Otra pareja Jake Pérez, de 74 años, y su esposa, Verónica, de 78, celebran el 50 aniversario de bodas.

"Hemos sido bendecidos con nuestra familia y hemos tenido altibajos, pero el Señor siempre brinda", dijeron sobre su matrimonio.

La misa atrajo a 200 parejas de todo el Valle que reafirmaron sus votos matrimoniales que fueron atestiguados por amigos y familiares que asistieron a la reunión litúrgica especial.

El Día Mundial del Matrimonio se celebra el domingo más cercano al Día de San Valentín el cual este año cayó el 11 de febrero.

VOTOS. Alfredo y Bertha Alvarez reconocidos por 74 años de unión matrimonial.

EJEMPLAR. Carlos y Magdalena Ascencio celebraron 75 años de matrimonio.