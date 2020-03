El Teatro Experimental del Parque Cultural Reynosa fue la sede de esta presentación de los "Monólogos de la Vagina" de Eve Ensler que en esta ocasión conmemoro el Día Internacional de la Mujer con una función especial en la cual participaron Alisma de León, Arabella Medrano, Denisse López y Denisse Rodríguez dirigidas por Ricardo Montesinos.

Esta obra presenta una serie de monólogos relacionados con la vagina, ya sea a través del sexo, el amor, la violación, la menstruación, la masturbación o el orgasmo, que pretenden romper con los tabús sobre la mujer y su sexualidad.

El propósito de esta obra es invitar al público a reflexionar sobre sus propios prejuicios, ya que considera que todavía, a día de hoy, a la gente nos sorprende leer o escuchar el término ´vagina´ y no nos sentimos cómodos con él.

REFLEXIVA

La obra no es un ataque a los hombres ni tampoco trata de las relaciones entre estos y las mujeres, sino que habla del universo femenino y de la relación de la mujer con su sexualidad desde la perspectiva de las mujeres, y es por eso que se sienten identificadas desde las mujeres jóvenes a las maduras.

APOYAN A PARO NACIONAL

El elenco cerro la función con un epilogo que narro una serie de experiencias por las cuales han pasado las actrices y que pusieron sobre la mesa el tema de que todas estamos expuestas. El uso de frases como "Tu no entiendes porque eres mujer" "¿A poco no sabes cocinar?" "¿Por qué no eres más femenina?" "Las mujeres no deben decir malas palabras" o situaciones como la diferencia de pago por el mismo trabajo entre hombre y mujeres, el acoso de superiores por mencionar algunas, son situaciones a las que muchas mujeres estamos expuestas y que al final de día también son formas de violencia.