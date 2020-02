Día de Candelaria, tradición en peligro

Ciudad de México.

No de las Palomas, de las Azucenas y Ropón Blanco son algunos de los vestidos más populares que, sin importar el paso de los años, siguen vendiéndose como pan caliente, según Saúl Uribe Lanzagorta, "El Sastre del Niño Dios", como él mismo se hace llamar.

Para el festejo del Día de la Candelaria; sin embargo, trajes como el de huachicol, migrante y hasta de reportero, que salieron al mercado desde hace un par de años, se mantienen en tendencia.

Uribe y su negocio familiar tienen 45 años confeccionando vestimentas tradicionales para estás figuras religiosas y vendiéndolas en el Corredor del Niño Dios.

Hijas, esposa, yernos, sobrinos y 13 empleados conforman la fábrica y tiendas Niños Uribe, ubicadas en la calle de Talavera en los números 9, 11, 12, 13 y 16, en el Centro.

A sus 65 años, sostiene: "A lo que me dedico no es una profesión, sino una virtud. La suerte no existe, existe tu trabajo y tu tenacidad, yo estoy aquí porque he trabajado mucho y mientras viva esto prevalecerá para muchas generaciones, ya después Dios dirá".

Dentro de la tienda matriz hay una colección de Niños Dios que la gente dona y él con gusto adopta, además de un sin fin de imágenes con la historia de cómo fue creciendo la fábrica y, a su vez, el corredor, así como fotos en compañía de algunos funcionarios, como Marcelo Ebrard, que en 2011, en su cargo como jefe de Gobierno, nombró oficialmente el corredor.

Cuenta el empresario que a los 20 años decidió iniciar este negocio; mientras su esposa confeccionaba, él vendía diseños muy sencillos en la calle de Venustiano Carranza.

Actualmente realizan cientos de modelos, con costos que van desde 10 pesos, en el caso de los vestidos miniatura, hasta 300 pesos el ropaje de Niño Árabe, que es tendencia desde el año pasado.