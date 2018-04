Di Francesco reivindica el trabajo realizado por el Roma para detener a Messi

Di Francesco, en la rueda de prensa previa al choque liguero de mañana contra el Fiorentina, reconoció la superioridad del Barcelona, que ganó 4-1 al Roma en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero consideró que su equipo hizo buena prestación.

"Juegas contra el Barcelona y a lo mejor haces un buen partido; Messi nunca toca el balón o, al menos, no lo hace tan bien y no es incisivo como siempre, y (la prensa dice que) es demérito de los demás", dijo Di Francesco, reivindicando el esfuerzo defensivo realizado por el Roma.



"Respeto el juicio de todos, pero creo que también hay que dar mérito a quien trata de quitar opciones a Messi. Si le quitas muchos pases entre líneas puedes cambiar su peligrosidad", agregó.



El preparador del Roma admitió que su plantilla salió muy decepcionada del Camp Nou por un resultado que, opinó, fue muy duro comparado con la prestación de los romanos.



El Roma sucumbió en tierras españolas con dos goles en propia puerta, de Daniele De Rossi y del griego Kostas Manolas, y con dianas del español Gerard Piqué y del uruguayo Luis Suárez; para los italianos marcó el bosnio Edin Dzeko.



Sin embargo, Di Francesco reconoció que el Roma debe tener "más cinismo bajo puerta", al referirse a los graves errores cometidos por sus jugadores en las ocasiones que creó en la visita al Barcelona, e informó de que va a trabajar mucho en ese ámbito.



En relación a la condición física de sus jugadores, Di Francesco anunció la baja del turco Cengiz Under y del argentino Diego Perotti para el choque contra el Fiorentina, mientras que informó de que el belga Radja Nainggolan podría estar disponible.



"Perotti no será convocado contra el Fiorentina y no sabemos cuándo le podremos recuperar. Tuvo un fuerte golpe en la pantorrilla que le condicionó en la segunda parte del partido (de Barcelona). Veremos cuándo podemos recuperarle", explicó.



Finalmente, Di Francesco pidió que el entorno no considere al Roma ya eliminado de la Liga de Campeones, aunque reconoció que la eliminatoria se ha puesto muy complicada.