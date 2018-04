Devuelve Margarita 2.3 mdp al instituto

Ciudad de México

La candidata independiente por la Presidencia de la República, Margarita Zavala, devolvió este viernes dos millones 387 mil pesos al Instituto Nacional Electoral (INE) y que pertenecían al financiamiento público, al cual tenía derecho al ser aspirante presidencial.

En entrevista, la representante de la candidata independiente, Margarita Zavala, ante el INE, Fernanda Caso, acudió a la Oficialía de Partes del órgano electoral para entregar el cheque por esta cantidad y una carta.

En la carta, Margarita Zavala le pide al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, que a través de su conducto, se le haga un exhorto a las autoridades correspondientes para que dichos recursos se destinen para la reconstrucción de hospitales, escuelas y viviendas dañadas por los sismos.

Describió que este viernes regresaron 2 millones 387 mil pesos, pero aún falta que la autoridad electoral les entregue otros dos depósitos por las mismas cantidades hasta sumar 7 millones 161 mil pesos, pero les solicitan que ya no se les depositen las siguientes dos transferencias.

"El día de hoy regresamos 2 millones 387 mil pesos, sin embargo, todavía faltan otras dos ministraciones más y en este mismo oficio les solicitamos que ya no se nos haga ese depósito y que simplemente se devuelvan para estos fines que hemos solicitado", explicó.

Reiteró que la campaña de Margarita Zavala se va a financiar completamente con las aportaciones de los ciudadanos, y los exhortaron a que, no solamente participen como voluntarios o votantes, sino con sus aportaciones a este proyecto.

REUNIóN CON LOS OBISPOS

La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, aseguró que es "entendible" que un obispo o un pastor de la Iglesia pacten con el crimen para tratar de calmar las cosas, porque el problema es que el Estado no está enfrentando a la delincuencia.

En entrevista al concluir su reunión con la Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Margarita Zavala dijo que lo que no es justificable es que el Gobierno no intervenga y haya ausencia del Estado.

Explicó que les dijo a los obispos de México que entendía perfectamente que frente a la debilidad o a la ausencia del estado es cuando los obispos intervienen, para tranquilidad de las familias, pero lo que no es justificable es que desde una candidatura presidencial, se hable de pactar con los criminales.

Reiteró que ella no dará ninguna amnistía, ni pactará con el crimen organizado. "Lo que no es justificable, es que desde el Estado o de una candidatura a la Presidencia, hablé de pactar con los criminales, eso les dije claramente que como candidata a la Presidencia y como Presidenta de la República, yo no daré amnistía ni pactaré con el crimen, sino que llevaré a los delincuentes ante la justicia", expresó.