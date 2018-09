¡DEVORADOS!

Cd. Victoria, Tam.

Los Correcaminos tuvieron otra noche amarga en casa traes caer 0-1 ante los Venados FC de Merida, esto en actividad de la jornada 9 del Ascenso Mx. En el Estadio Marte R. Gómez, los poco más de 3 mil aficionados pronosticaban el triunfo, pues hace una semana su equipo había callado bocas ganando el clásico sobre el Tampico Madero. Los emplumados extrañaron demasiado al paraguayo Gustavo Ramírez, quien se estaba hablando de tu con el gol. Mucha llegada y nada de contundencia, así se resume la actuación del Corre. Los Venados estrenaron técnico con Joel "El Tiburón" Sánchez

Un error del arquero Humberto Hernández se convirtió en el gol de los visitantes. Al minuto 18, el "Gansito" se voló en un tiro de esquina y apareció Víctor Lojero para rematar a placer y poner el 1-0. Los victorenses se adueñaron del partido pero había poca claridad, Sergio Terán tuvo en sus botines la más peligrosa con un bombazo que rasuró el palo. En la segunda parte el dominio fue total por parte de los Corre. El ex del Atlético Reynosa, Alonso Hernández, estuvo buscando una y otra vez dentro del área pero no pudo mandarla a guardar. La entrada de Richard Luca le dio mayor profundidad a los dirigidos por Juan Carlos "La Pájara" Chávez, pero fue Gustavo Culma el que causó mayor peligro con dos disparos, uno de bolea que pasó a centímetros de la cabaña defendida por el experimentado Armando Navarrete. Por ganas no quedó, pero la afición salió muy caliente del estadio pues sus Correcaminos volvierom a las andadas.

CAE LA JAIBA ANTE ATLANTE

>El equipo del Atlante vino de atrás para reencontrarse con el triunfo al derrotar en tiempo agregado 2-1 a Tampico Madero, en partido de la jornada nueve del Torneo Apertura 2018 del Ascenso MX disputado en el Estadio "Andrés Quintana Roo".

Los goles de la victoria fueron obra de Ernesto Reyes al minuto 74 y Fernando Fernández al 95; Javier Orozco había adelantado a los tampiqueños al 42.