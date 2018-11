Devora desarrollo urbano áreas verdes en la ciudad

Será un caos Reynosa en 5 años si no se aplican los planes urbanos con rigor, afirmó el arquitecto Hugo Magallán Flores.

Urbanista, constructor y exsecretario de Obras Públicas en el municipio, advirtió que este municipio enfrentará un caos si no se aplican las leyes de desarrollo urbano como debe de ser.

Explicó que considera que sí existen, que sí hay planes urbanos y que sí hay leyes del ramo que establezcan medidas y proyectos para la ciudadanía en Reynosa, hoy por hoy la más importante de Tamaulipas.

No obstante consideró que el crecimiento de la mancha urbana no solamente se ha comido áreas verdes, sino que ha impuesto problemas que antes no tenía esta frontera.

Puso por ejemplo para empezar la creación de pequeñas colonias de trabajadores muy alejados de los centros de trabajo como las maquiladoras.

Esos asentamientos humanos por su lejanía no cuentan con servicios como el alumbrado público, por citar un ejemplo.

Igualmente consideró Magallán Flores que las autoridades respectivas no han tomado en cuenta los tiempos que le lleva a un trabajador en llegar de su domicilio a su empleo y del empleo a su casa, que en muchas ocasiones se toma una hora de viaje en el transporte público colectivo.