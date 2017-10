De visita Usain Bolt en CDMX

Cd. de México.- El ex velocista más laureado de los últimos años, Usain Bolt, se encuentra de visita en la Ciudad de México para atender a medios de comunicación sobre sus planes futuros.



El corredor jamaiquino, quien es patrocinado por la marca de relojes Hublot, acaba de tener su última competencia en los Mundiales de Atletismo.



Ahí le puso fin a su carrera con ocho medallas de oro olímpicas y 11 títulos mundiales, además de ser el dueño de los récords en 100 y 200 metros. Aunque su cierre fue inesperado, luego de salir lesionado y no completar la prueba de relevos; sin embargo, eso no demeritó su fructífera carrera atlética.