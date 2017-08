DE VISITA EN LA FRONTERA

Símbolo del americanismo, campeón del mundo en 1986 con la selección de Argentina, uno de los mejores porteros en la historia del futbol mexicano, ese es Héctor Miguel Zelada, quien charló en exclusiva para EL MAÑANA durante una visita sorpresa que realizó a esta frontera, en donde participará en una serie de visorías para la Escuela del América McAllen dirigida por Armando Iván Rodríguez.



Con una sonrisa carismática y ese sentido del humor que deberían de tener todos los que alguna vez fueron figuras, Zelada se dice afortunado de poder vivir eternamente en los corazones de los aficionados.

“El año pasado el América cumplió sus 100 años y realizó una convocatoria en redes sociales para elegir al mejor equipo del siglo, ahí no hay chanchullo, afortunadamente fui elegido el arquero del siglo y es muy importante que después de tantos años siga uno en el recuerdo de la gente”, expresó el ídolo.

La vida de este famoso personaje siempre estará ligada al futbol, aunque no de la forma en la que muchos seguidores quisieran, ya que ser entrenador nunca ha estado entre sus planes.

“Llevo 28 años de retirado, no me he separado del futbol, creo que para dirigir o hacer algo en la vida hay que tener vocación, tengo conocimientos después de tantos años en esto pero no la vocación, por eso elegí otro camino, representante, promotor y trabajé en los medios de comunicación, siempre cerca de este maravilloso deporte”, señaló.

El exfutbolista rosarino opinó sobre el momento actual del América, resaltando el regreso del “Piojo” Herrera y las últimas contrataciones. Afirmó que es muy temprano para juzgarlos por dos derrotas en casa y no le tembló la voz para decir que sus Águilas van que vuelan por el título en la Liga MX.

“Es muy prematuro juzgar en este momento después de dos fechas, creo que América tiene la obligación de ser protagonista todos los años, porque es un grande, pero especialmente este año, creo que han contratado bien, al colombiano Mateus Uribe que me parece un extraordinario jugador, el América es un serio candidato al título, creo que con ‘El Piojo’ va a ser campeón, apunta bien esta fecha”, afirma, y de paso pronostica un triunfo del equipo de Coapa sobre los Pumas este sábado en la jornada 3.

Zelada está lleno de anécdotas pero confiesa que su momento más memorable no fue levantar la Copa del Mundo al lado de Diego Armando Maradona sino hacer campeón al América tras atajarle un penal a las Chivas en la temporada 83-84.

“El mejor recuerdo de mi carrera evidentemente es aquella final América contra Chivas donde le paro el penalti a Cisneros con 10 jugadores, les ganamos 3-1, me pregunta la gente que porque no fue el campeonato del mundo mi mayor logro, y bueno de los 44 jugadores argentinos campeones de la historia, soy uno de ellos, pero yo no participé directamente porque estuve en la banca, en cambio en la final fui un protagonista directo”, relata.

Argentino de nacimiento pero mexicano desde hace 39 años, confiesa que siempre estará agradecido con el suelo que pisa.

“Acabo de cumplir 60 años, tengo 39 en México y cuatro hijos mexicanos, llegué a los 20 años y en realidad México ha sido el país que me ha dado todo en todos los aspectos, eterno agradecido con este país”, finaliza.

SORPRESA. El exportero del América charló en exclusiva para EL MAÑANA de Reynosa.