Devastación y muerte deja poderoso tornado

Beauregard, Alabama.

Al menos 14 personas murieron ayer domingo en Alabama a consecuencia de un aparente tornado durante una jornada en la que intensas tormentas destruyeron casas móviles, derribaron árboles y dejaron una estela de destrucción en el sureste de Estados Unidos, informaron las autoridades.

Se emitieron advertencias de tormenta para Georgia, Florida y Carolina del Sur.

Docenas de rescatistas se movilizaron en el condado Lee, de Alabama, tras el paso de lo que aparentemente fue un enorme tornado, el cual surgió de un poderoso sistema de tormentas que sacude el sureste.

"Puedo decir que en este momento tenemos 14 fallecimientos confirmados", declaró Jay Jones, jefe policial del condado Lee, a la televisora WRBL. "Y la búsqueda continúa. Aún tenemos algunas personas reportadas como desaparecidas".

Las autoridades advirtieron que la cifra de muertos podría incrementarse más en las próximas horas mientras seguía la búsqueda en la pequeña comunidad de Beauregard y en las áreas circundantes. Jones dijo que la estela de destrucción que dejó la tormenta se extiende a lo largo de kilómetros de este condado rural, y en algunos sitios tenía un ancho de hasta 400 metros (un cuarto de milla). No contaba con un estimado del número de desaparecidos.

Varias personas en el condado Lee fueron trasladadas a hospitales, "algunas de ellas con heridas muy graves", señaló Jones.

La lluvia ya había cesado el domingo por la noche, y escombros de metal y ramas obstaculizaban los caminos en Beauregard. Dos vehículos de la policía les impedían a los reporteros y a otras personas llegar a la zona de mayor devastación. Parecía haber un apagón que afectaba a viviendas y negocios en esta comunidad del sureste de Alabama.

Rita Smith, portavoz de la Agencia de Manejo de Emergencias del condado Lee, indicó que unos 150 rescatistas se unieron a la búsqueda tras el paso de la tormenta. Dijo que múltiples viviendas fueron destruidas o dañadas en Beauregard, una comunidad a unos 95 kilómetros (60 millas) al este de Montgomery, la capital estatal.

"Aún hay personas que están siendo extraídas de los escombros", declaró Bill Harris, médico forense del condado Lee, a AI.com el domingo por la noche. "Vamos a estar aquí toda la noche".

El jefe policial y el forense no devolvieron de inmediato los mensajes telefónicos que les dejó The Associated Press.

No se habían reportado fallecimientos en condados de Alabama dañados por la tormenta fuera del condado Lee, dijo Gregory Robinson, portavoz de la Agencia de Manejo de Emergencias de Alabama. Sin embargo, dijo también que los rescatistas aún evalúan los daños en varios condados del suroeste del estado.

Evidencia captada por radar y video mostró lo que parecía ser un gran tornado que cruzaba cerca de Beauregard poco después de las 2 de la tarde del domingo, dijo el meteorólogo Meredith Wyatt, de la oficina del Servicio Nacional de Meteorología en Birmingham, Alabama.

Se emitieron numerosas advertencias de tornado el domingo por la tarde en partes de Alabama, Georgia, Florida y Carolina del Sur. Los meteorólogos indicaron que confirmaron otros tornados en la región por medio del radar, y que el lunes enviarían equipos para evaluar la situación en esas zonas.

En el poblado rural de Talbotton, en Georgia, a unos 130 kilómetros (80 millas) al sur de Atlanta, un puñado de personas resultaron heridas ya sea por poderosos vientos en línea recta o un tornado que destruyeron varias casas móviles y dañaron otros edificios, dijo Leigh Ann Erenheim, directora de la Agencia de Manejo de Emergencias del condado Talbot.

Escenas apocalípticas

>En tomas difundidas por televisión podían apreciarse edificios aplastados con los tejados desprendidos, vehículos volcados y escombros por todas partes.



>Los árboles se habían quedado sin ramas.

>En las revisiones en las viviendas y estructuras dañadas no se habían encontrado lesionados graves ni fallecimientos.

>Henry Wilson, de la Agencia de Manejo de Emergencias del condado Peach, dijo que un granero había sido destruido y árboles y postes de electricidad habían sido derribados en la zona, por lo que muchas personas se quedaron sin luz.

>Por medio de radar se confirmó la presencia de un tornado en el extremo noroccidental de Florida.

>Posteriormente fue bloqueada una porción de la carretera interestatal 10 en una dirección en el condado Walton, en esa región.

>Había una advertencia de tornados para gran parte del este de Georgia, así como para una amplia región de Carolina del Sur.

DAÑOS. Una torre caída se encuentra en la carretera de la Ruta 280, en el condado de Lee, Alabama, en la comunidad de la Estación Smiths.

MONSTRUO. Esta fotografía proporcionada por Greg Martin muestra una nube con forma de embudo en Byron, Georgia.

RUINAS. Rescatistas trabajan entre escombros en el condado Lee de Alabama.