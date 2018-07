Devasta a ex sobredosis de Demi Lovato

Valderrama y Lovato salieron durante seis años, entre 2010 y 2016.



El actor, de 38 años, dijo que no conocía la gravedad de los problemas de adicción de su ex pareja.

"Wilmer está completamente devastado y todavía ama a Demi y era sólo una cuestión de horarios y tiempo lo que necesitaban para hacer que su relación romántica funcionara", dijo una Us Weekly.



El actor, famoso por su papel en That 70s Show,fue visto con un grupo de amigos el viernes por la noche en West Hollywood, horas antes de que Lovato sufriera la supuesta sobredosis.



"Ella ha sido honesta con él sobre su recaída, al igual que con su familia, amigos, fans y todo el público, especialmente con su nueva canción ("Sober"), pero él no pensó que fuera tan grave y que estuviera luchando tanto contra esta situación que tuvo estas repercusiones", dijo la fuente al portal.



La pareja terminó su relación en 2016 por sus intensos horarios y porque Demi Lovato quería concertarse en ella misma, así que quedaron como amigos.



En una reciente entrevista la cantante contó sobre cuando conoció al actor, de quien se enamoró, pero ella aún era menor de edad.



"Nunca he amado a nadie como amé a Wilmer y todavía lo amo", dijo Lovato, "Lo conocí el 11 de enero del 2010 y pensé 'Lo tengo que tener', pero yo apenas tenía 17 y él estaba como 'Aléjate de mí...'.



"Cuando cumplí 18 comenzamos a salir. Creo que fue amor a primera vista, conectamos a nivel que nunca he conectado con nadie, era mi roca, mi todo", contó Lovato.



Justin Bieber: sorprendido y rezando

Justin Bieber, quien recientemente se comprometió con la modelo Hailey Baldwin, dijo que no ha hablado con la cantante, pero que está rezando por ella y por su familia.



"Pensé que estaba sobria ¿es terrible, verdad?", dijo Bieber.



Demi Lovato no se ha pronunciado públicamente tras su supuesta sobredosis.