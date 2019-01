Deudores del Infonavit piden una solución a ´créditos impagables´

Ciudad de México.

Un grupo de deudores del Infonavit se dieron cita en la Cámara de Diputados para exigir que se derogue el artículo 44 de la Ley de dicho Instituto, y con ello el pago de interés sobre interés que les ha generado "montos impagables" a más de 20 años de adquirir la deuda.

Laura Cruz Mendoza, una de las líderes de la Coordinación Nacional en Defensa de los Derechos de los Trabajadores para la Vivienda A.C, aseguró a EL UNIVERSAL que por las deudas que ha provocado el pago del salario mínimo, las familias se desintegran y muchas personas tienen que abandonar sus casas, ante la imposibilidad de concluir con los pagos.

Es el caso de Elizabeth Sánchez, quien empezó a pagar su casa hace más de 25 años, cuando el inmueble tenía un valor de 110 mil 904 pesos, pero ahora su deuda aumentó hasta un millón 492 mil 188 pesos, con 22 centavos.

Elizabeth es madre soltera de dos hijos y desde hace un par de años está desempleada, por lo que la deuda se congeló, pero lo que ella llama acoso de los cobradores del Infonavit, la ha llevado a pensar que puede perder su patrimonio.

El caso de María Antonieta Soriano es otro; ella terminó con su deuda hace cinco años, pero a sus 60 años no puede jubilarse ya que el Infonavit le sigue descontando porque no puede hacer la cancelación de su crédito hipotecario.

"Me dan vueltas, voy a una oficina, a otra, voy un día y al siguiente y nada, y van cinco años que me descuentan, cada año más y más pese a que ya terminé de pagar en 2013. Me dicen que vaya mañana y que mejor dentro de un mes, me atiende un abogado diferente cada vez y no me puedo jubilar", acusó.

La mayoría de los inconformes que se presentaron en San Lázaro son adultos mayores, y algunos llegaron desde estados como Puebla y Veracruz, con la esperanza de que los diputados de la 64 Legislatura escuchen su propuesta de dictaminar una reforma a la ley que les permita terminar con el pago de sus casas.

Cerca del mediodía, su representante, María Teresa Balderas, mantuvo una reunión dentro del Palacio Legislativo con integrantes de la Comisión de Vivienda, donde presentó un documento de reforma a la Ley del Infonavit que pudiera ser analizado por los diputados federales.