Deuda pública; ¿y las facturas?

Cuando entró la actual administración en funciones recibió una deuda superior a los 672 millones 691 mil pesos, cantidad de la que hasta la fecha se ha logrado pagar un 22.43% equivalentes a más de 150 millones de pesos, reduciéndola a más de 521 millones 824 mil pesos, el problema es que para liquidarla las autoridades municipales sólo tienen facturas comprobables por 143 millones 40 mil pesos.

De acuerdo con Esmeralda Chimal Navarrete, Secretaria de Finanzas y Tesorería municipal esta última cantidad corresponde a un crédito solicitado a largo plazo en el 2008 en la administración que encabezó Oscar Luebbert Gutiérrez. "Fue sacada por el presidente municipal de aquel momento y en nuestro presupuesto de egresos hasta el 31 de julio solo tenemos para cubrir esto porque es lo único que esta acreditado".

Para saldarlo, la administración de Everardo Villarreal Salinas (2011-2013) llegó a un acuerdo de pagos por la deuda de Luebbert con la institución financiera Banorte con intereses del 10 por ciento hasta el 2027, fecha que se respeta actualmente y por la que se destina un promedio mensual de un millón 200 mil pesos."Esta deuda está incluida siempre en los presupuestos de egresos, está firmado, está en libro y no hay problemas durante ese tiempo".

Antes de esta administración, estuvo a cargo del Ayuntamiento Jose Elías Leal (2013-2015) quien no reestructuró dicho adeudo.

Planes de pago...

Al solo tener facturas comprobables por este monto, los planes de pago solo se basan en el, Chimal Navarrete afirmó que por esta razón se han puesto en contacto con los proveedores quienes tienen saldos vencidos para intentar encuadrar cifras y terminar antes del 30 de septiembre con un historial de números sustentados."Nosotros tenemos que revisar que las facturas estén vigentes también porque pueden estar con nosotros pero con otra fecha o que en algún momento el proveedor o acreedor lo cancelo,si vamos a pagar algo tiene que estar bien soportado por todas las áreas,tiene que pasar por una requisición, una orden de compra, firmada, recibida fotos, todo tiene que estar integrado, si no está, no se cubre, tenemos registros de deuda desde el 2007".

¿Y si se encuentran?

Si el ayuntamiento llega a encontrar las facturas correspondientes a la cantidad de deuda (521 millones 824 mil pesos), cada ciudadano en Reynosa tendría que aportar un promedio de 807 pesos para saldarla, de acuerdo con el censo más reciente realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en Reynosa que marca una población total de 646 mil 202 habitantes.

Nuevas deudas...

La encargada de finanzas aseguró que en esta administración no se incrementó la deuda ni se solicitaron prestamos, pero reconoció que sí se generó una partida extra equivalente a 1 millón 800 mil pesos derivadas en la falta de recursos de un programa. "Son proveedores que se quedaron pendiente en este lapso, estamos hablando de fondos que no llegaron a la administración, pese a que se firmo algo paso con la instancia que SEDATU no pudo transferir los recursos, en cabildo se dio al tema y ahorita se esta pagando".

Mencionó que para liquidarla se destinó una partida como parte del presupuesto de egresos y descartó que en un futuro se generen problemas.

