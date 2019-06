Detuvieron las lluvias actividad en el campo

Valle Hermoso, Tam.- Las lluvias que se sintieron en esta región durante todo el día del pasado martes, detuvieron algunos trabajos en los campos de Valle Hermoso y sus alrededores, pues se registró hasta más de 4 pulgadas de agua en algunas zonas.

Óscar Martinez, conocido productor agrícola, dijo que en algunos sectores del poniente de esta ciudad y sus limites con San Fernando, la actividad quedó suspendida momentáneamente, debido a la fuerte lluvia, pues es imposible trabajar en las parcelas.

"Hay mucho agua en las parcelas, varios ya habían trillado y otros todavía no, pero tanto para los que ya trillaron, como para los que aún tienen pendiente el trabajo, no se puede hacer nada todavía porque las maquinas no pueden entrar a la parcela", dijo el entrevistado.

Los productores, esperan que el clima les permita realizar trabajos para terminar el ciclo o para iniciar el siguiente, desde entrar con las rastras, hasta la formación de rollos de alimentos para el ganado.