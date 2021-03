Detona plazas el ´home office´

"Las empresas deben promover este tipo de esquemas, a través de un control especifico, por su parte, las autoridades están haciendo lo propio, ya se legisló para darles certeza". Leonel Cantú, Desarrollo Económico.

La cuarentena de más de un año decretada por la pandemia del Covid-19 ha generado cambios en los métodos de trabajo en esta frontera, al incluir el "home office", una estrategia que ha desplazado las actividades presenciales, a sistemas que se desarrollan en casa con el uso de computadoras y artículos digitales.

Aunque en marzo del 2020 cuando inició todo eran pocas las empresas que ofrecían o contemplaban esta modalidad, en la actualidad, la Secretaría de Desarrollo Económico la reconoce como una de las ofertas más populares, principalmente para niveles administrativos, al respecto Leonel Cantú Robles titular del área comentó:

"La mayoría de la empresas en Reynosa ya tiene esta modalidad, sobre todo en giros industriales donde hemos notado un incremento con la pandemia, sabemos que si se aplica bien, el trabajo desde casa puede mejorar la productividad laboral, reducir el estrés, los costos, también menos movilidad y otros aspectos que consideramos positivos, por eso es que se ha promovido tanto", expresó.

Pese a que no existen datos específicos sobre cuántas compañías reynosenses adaptaron el "home office" en esta pandemia, las autoridades afirman que se ha comprobado que se mejoran los niveles de producción y que se reduce el estrés cuando la comunicación entre ambas partes es favorable.

Al trabajar desde casa el trabajador no tiene que gastar en combustible ni en viáticos, mientras que las empresas reducen sus insumos.

Las vacantes que promueven este esquema van desde niveles administrativos, atención a cliente por redes sociales, monitoreo, capturistas y asistentes telefónicos.

Robles Cantú recordó que recientemente fueron aprobadas legislaciones para beneficiar y reconocer a los trabajadores desde casa, quienes deben contar con las mismas garantías y prestaciones de un método tradicional.

"Estas condiciones que son distintas a los centros de trabajo han demostrado que los trabajadores muestran estándares de producción todavía más altos que los habituales, cuando son bien aplicados se reduce el estrés, consideramos que las las empresas deben promover este tipo de esquemas, a través de un control especifico, por su parte, las autoridades están haciendo lo propio, ya se legisló para darles certeza", manifestó.

¿Y EN LA PRÁCTICA?

Por la contingencia del Covid-19 al menos siete mil maestros en Reynosa se encuentran trabajando en casa, pero a diferencia de la expectativa y crecimiento del que hablan las autoridades, los docentes reflejan una realidad diferente.

"A nosotros no nos pagan extra, no podemos crecer, tenemos que trabajar las 24 horas, contestamos mensajes de noche, en el día, resolvemos dudas, es un estrés constante, quizá hay empresas a las que esto les funcione pero a nosotros no, antes teníamos horarios, turnos que se cumplían y desgraciadamente todos los compañeros estamos igual, queremos regresar a lo de antes", mencionó Marisa, docente de primaria.

El aplicar "home office" para este gremio ha resultado difícil, ya que además deben lidiar con las responsabilidades de un hogar y una familia.

En contraste, a quienes buscan el esquema de forma inicial.

Viviana Cervantes"Yo acepté la vacante desde casa porque tengo una bebé y la puedo cuidar, de repente es un poco complicado pero como mi trabajado es dar seguimiento a las redes sociales de una empresa no tengo un tiempo límite, entonces yo tengo esa facilidad, solo dependo de mi computadora y del celular, aunque sí estoy consciente de que esto no es para todos", comentó Gloria, que tiene alrededor de seis meses trabajan