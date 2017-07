Detienen a hombre por retener y abusar de menor en CDMX

Cd. de México.- Durante dos meses, una adolescente de 12 años de edad estuvo reportada como desaparecida, pero en realidad estaba retenida en una vivienda de la Colonia La Ciénaga, en Tláhuac.



Ahí vivía bajo engaños, pues un individuo la convenció de mudarse y no salir más ni tener comunicación con su familia.



Se trata de un hombre de 35 años de edad, el cual sostenía relaciones sexuales con la muchacha argumentando que eran novios, y que sus padres no la querían.



Alicia Rosas Rubí, titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales, de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) dio a conocer este martes la detención y vinculación a proceso del imputado.



"El probable responsable se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima y la convenció de iniciar una relación de noviazgo y sostener relaciones sexuales en el domicilio que compartían con la concubina de éste y sus hijos.



"La menor recibió información distorsionada para comprender lo que es el acto sexual, y presenta afectaciones psicológicas en el desarrollo de su personalidad", señaló Rosas Rubí en conferencia.



El 26 de junio pasado, agentes de Investigación irrumpieron en el domicilio donde estaba la afectada y arrestaron al sospechoso mediante una orden de aprehensión obsequiada por un Juez penal.



Cuatro días antes, la PGJ supo que la adolescente estaba con vida, pero que no se le permitía salir de la casa y que los indicios apuntaban a que había abandonado su hogar a sugerencia de terceras personas.



El primer contacto entre el detenido y la ofendida data de diciembre de 2016, cuando ésta última le contó que tenía problemas con sus padres.



Ahora, el individuo quedó a disposición de un Juez de Control, y de encontrarse culpable durante su juicio, podría ser sentenciado a 12 años de cárcel.