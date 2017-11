Detienen a ex vicepresidente de Argentina por lavado de dinero

De acuerdo con la agencia de noticias Telam, además del segundo en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, también fue arrestado su socio José María Núñez Carmona.

El operativo de detención de Boudou tuvo lugar en su domicilio del barrio porteño de Puerto Madero, y fue realizado por agentes de la Prefectura Naval Argentina por orden del juez Ariel Lijo, quien investiga al también ex Ministro de Economía (2009-2011) por asociación ilícita y enriquecimiento por presunto lavado de activos.



Asimismo, el juez también llamó a declarar, aunque sin ordenar su detención, a Agustina Kampfer, ex novia de Boudou, y a otros imputados en la causa por enriquecimiento ilícito.



Mientras tanto, se espera que hoy se tome la declaración al ex Ministro, así como a su socio Núñez Carmona.



Previamente, el fiscal responsable del caso realizó un requerimiento al ex vicepresidente para que explicara algunas inconsistencias detectadas en su patrimonio, al considerar que hay pruebas de enriquecimiento injustificado.



Boudou, una de las figuras más controvertidas del kirchnerismo, se enfrenta actualmente a un juicio por presunta corrupción en la compra de una imprenta de papel moneda en su etapa como titular de Economía.



Además, en 2016 fue sobreseído el proceso que afrontaba por supuesta falsedad en documentos, situación que repitió en julio con en el primer juicio oral al que se enfrentó, por presunto falseamiento de documentos para la venta de un vehículo.



A finales de septiembre, un juez dispuso el envío a juicio oral de otra causa en la que se investiga al ex funcionario por presuntas irregularidades en la compra en 2009 de 19 automóviles de alta gama destinados al Ministerio.