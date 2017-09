Detienen a ex Presidente de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá.- El ex Presidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), requerido en su país por una caso de escuchas ilegales, fue detenido hoy en Miami, Estados Unidos.



Las autoridades le notificaron sobre el proceso judicial que enfrenta en su país, mismo que deriva en la presentación ante la autoridad responsable.



Tras su detención, agregaron, estará detenido hasta que sus abogados paguen una fianza, misma que ya tramitaba.



El abogado y ex Contralor panameño Alvin Weeden confirmó vía Twitter que la detención fue llevada a cabo por elementos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.



En 2015, el ex Mandatario fue acusado en su país de seis delitos vinculados a una posible operación de espionaje en contra de empresarios, periodistas y opositores a su gobierno.



La Fiscalía panameña señaló que durante el Gobierno de Martinelli se interceptaron de forma secreta las comunicaciones de 150 personas, con equipos valorados en más de 13 millones de dólares.



Martinelli fue tomado bajo custodia por autoridades de Estados Unidos en su casa de Coral Gables, en Miami, Florida.



El portavoz del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos Barry Golden declaró que el ex Presidente se presentará el martes ante un juez federal de Miami.