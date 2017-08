Detienen a 86 inmigrantes en el sur de Texas

HIDALGO, Texas, EE.UU.— Casi 90 inmigrantes, incluidos 50 niños, fueron detenidos cuando caminaban cerca de un canal en una ciudad del sur de Texas, informó el viernes la Patrulla Fronteriza.



Las 86 personas, aparentemente oriundas de Guatemala, fueron aprehendidas en la localidad de Hidalgo, señaló la agencia en un comunicado.

Los agentes destacados en la ciudad cercana de Weslaco vieron un grupo numeroso de personas que se dirigía a pie hacia ellos por un sendero el lunes en la noche. Todos los detenidos reconocieron que estaban ilegalmente en Estados Unidos, según el texto.

En el documento, la Patrulla Fronteriza no precisó cómo llegaron los inmigrantes a la zona ni por qué viajaban en un grupo numeroso.

Un funcionario de la agencia no respondió de momento un mensaje que The Associated Press le envió el viernes para que hiciera declaraciones sobre el particular.

En otro asunto, agentes destacados en Rio Grande City confiscaron aproximadamente 612 kilogramos (1.350 libras) de marihuana después de que la camioneta deportiva que perseguían se accidentó el lunes en la madrugada. El conductor se dio a la fuga.