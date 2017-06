Detienen a 3 operadores de César Duarte

Chihuahua, México.- Jesús Esparza, ex Auditor Superior de Chihuahua en la Administración de César Duarte, fue detenido este sábado en Palenque, Chiapas, acusado del delito de peculado.



El titular de la Fiscalía General del Estado, César Augusto Peniche, informó que Esparza fue aprehendido por elementos de la Policía Federal en la ciudad de Palenque.



"En un momento más debe estar aterrizando en la ciudad de Chihuahua para ser entregado a las autoridades y ser presentado ante el juez que lo esta requiriendo", declaró Peniche a REFORMA.



De acuerdo con los primeros reportes, el ex auditor fue detenido en un hotel de lujo, luego que agentes estatales realizaran una labor de seguimiento.

Esparza fue señalado por la presunta modificación de cuentas públicas de funcionarios de la Administración de Duarte, así como por peculado.



Las autoridades de Chihuahua reportaron este viernes el arresto de Sergio Medina, ex Director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda, y de Karla Areli Jurado Bafidis, ex directora administrativa de la Secretaría de Educación en el Gobierno de Duarte.



Jurado Bafidis, acusada de peculado por 246 millones de pesos, fue apresada al salir de su casa y trasladada al penal femenil número 1 en Aquiles Serdán, donde un juez dispuso la prisión preventiva.



Jurado Bafidis fue señalada por participar en la supuesta simulación de contratos, facturación y pagos para beneficio personal.



En investigaciones judiciales contra la ex funcionaria están involucrados el ex titular de Educación, Ricardo Yáñez; el ex director Administrativo de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas, y el ex director de Adquisiciones, Enrique Tarín, quienes están detenidos.



El expediente incluye indagatorias sobre contratos que permitieron el desvío de 55 millones de pesos que eran para un taller de padres de familia a nivel preescolar y primaria, y 55 millones para un programa de capacitación a docentes.



Las irregularidades habrían ocurrido con el desvío de 46 millones de pesos destinados para un curso ambiental y 90 millones para un software administrativo.

Gastó ex auditor más de medio millón en viajes personales

El ex auditor Jesús Esparza gastó más de medio millón de pesos en viajes personales a destinos turísticos como Cancún y Miami, revela la investigación que el Gobierno de Chihuahua lleva en su contra.



El Fiscal General del Estado, César Peniche, indicó a Reforma que el delito por el que fue detenido es peculado agravado por desviar dinero de la Auditoría Superior del Estado para pagar sus viajes personales.



La audiencia de imputación de Esparza será mañana.



De acuerdo con Peniche, gastó alrededor de 560 mil pesos en cuatro paquetes vacacionales para él y su familia, a San Francisco, Miami, Playa del Carmen y Cancún.

Karla Areli Jurado Bafidis, ex directora administrativa de la Secretaría de Educación en el Gobierno de Duarte, acusada por peculado por 246 millones de pesos.

Sergio Medina, ex Director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua.