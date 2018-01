Detienen a tres por robar de una casa 25 mil pesos en joyería

Monterrey, México.

Los presuntos delincuentes habían sido copados en el estacionamiento de un restaurante, y aunque intentaron huir corriendo, finalmente los oficiales los detuvieron.



La Policía municipal reportó que pese al operativo, la persecución y la captura, el producto del robo no apareció entre las pertenencias de los detenidos.



Se informó que el reporte del robo fue a las 18:00 horas en una casa ubicada en la calle Santa Fátima, en la Colonia Santa Mónica.



Los hermanos Patricia Nohemí, de 30 años, y José Humberto Barba Pérez, de 29, además de Romualdo de la Fuente Hernández, de 38, ingresaron a una casa forzando la puerta y una ventana trasera.



Aparentemente conocían a los dueños porque sabían que a esa hora no había nadie en el domicilio.



Se apoderaron de unos 25 mil pesos en joyería, según la información proporcionada por la autoridad municipal de Apodaca.



La alarma se habría activado y alertado a la Policía sobre el hecho delictivo cometido en esa casa.



Al salir con el botín, abordaron una camioneta Kia Sportage blanca y fue cuando inició la persecución de policías que se dirigían hacia el domicilio.



Los oficiales siguieron a la camioneta con placas RVG724-A por la calle Gaspar Castaño y luego por la Carretera Juárez-Apodaca.



En ese momento se montó el operativo para cerrar las posibles rutas de escape que seguirían los presuntos delincuentes.



A la altura de la Colonia Campestre Huinalá, los ladrones se internaron en el estacionamiento de un restaurante de mariscos.



Ahí se bajaron y huyeron corriendo hacia una brecha que los llevaría a un domicilio ubicado en ese mismo sector, al que intentaron meterse, pero fueron capturados por los oficiales.



Pese al operativo, los 25 mil pesos en joyas no fueron recuperados por la autoridad municipal.